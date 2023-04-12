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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Купить коммерческую недвижимость в периферийная единица Салоники, Греция
Pentalofos
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Trilofos
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632 объекта найдено
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Отель
периферия Центральная Македония, Греция
4 000 м²
€ 2,200,000
Предлагается к продаже гостиничный комплекс площадью 4000 кв.м. с 95 номерами.Недвижимость н…
Отель 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Предлагается к продаже гостиничный комплекс площадью 4000 кв.м. с 95 номерами.Недвижимость н…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 100 м²
€ 2,000,000
Продается коммерческое помещение состоящее из: Подвал: 100 м2Первый этаж: 700 м2Лофт: 300 м2
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается коммерческое помещение состоящее из: Подвал: 100 м2Первый этаж: 700 м2Лофт: 300 м2
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Район: Центр города
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 500 м²
€ 700,000
На продажу выставлено коммерческое помещение, расположенное в районе Агиа Триада в пригороде…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 600,000
Продается коммерческое помещение (бывшая АЗС) площадью 450 кв.м. Оно также включает в себя д…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 400,000
Продаются коммерческие помещения, расположенные в центре города Салоники, рядом со зданием С…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 770 м²
€ 900,000
Продается три коммерческих помещение с общей площадью 1770 кв.м с участком 7000 кв.м
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
330 м²
€ 330,000
Продается бизнес помещение на главной улице города общей площадью 330 кв.м. Он состоит из 2 …
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
700 м²
€ 1,100,000
Продается здание площадью 700 кв.м. на участке 780 кв.м. в очень хорошем месте района Это 3 …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
525 м²
€ 590,000
Продается здание площадью 525 кв.м. и который состоит из Подвал 160 кв.м. и используется в к…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
€ 900,000
Продается бизнес помещение полностью оборудованное общей площадью 900 кв.м. в центральной ча…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
280 м²
€ 310,000
родается магазин с квартирой общей площадью 280 кв.м. Магазин расположен на первом этаже и с…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
850 м²
€ 750,000
Предлагаем Вашему вниманию жилой комплекс, состоящий из пяти таунхаусов, расположенный недал…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 1,300,000
Продается коммерческое здание площадью 800 кв.м. в городе Салоники. Здание состоит из трех у…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
460 м²
€ 480,000
Продается коммерческое помещение 460 кв.м. с участком 1100 кв.м. в Панорама
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
160 м²
€ 300,000
Продается бизнес площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. У объекта есть зона барбекю.…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 1,100,000
Продается 50% перечисленного здания в центре города Салоники. Он состоит из магазина 90 кв.м…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
270 м²
€ 400,000
На продажу выставлен таунхаус 150 кв.м в Салониках, строительство которого было выполнено из…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
454 м²
€ 990,000
На продажу выставлено коммерческое помещение площадью 454 кв.м., расположенное в районе Иппо…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
770 м²
€ 1,500,000
Продается здание в центре города Салоники, общей площадью 770 кв.м. (вместе с подвалом и общ…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 650 м²
€ 1,700,000
Предлагается на продажу коммерческое здание, благодаря центральному расположению, недвижимос…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
950 м²
€ 1,300,000
Предлагается на продажу коммерческое здание, благодаря центральному расположению, недвижимос…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
3 662 м²
€ 2,000,000
Продается промышленное здание площадью 3,662 кв.м, расположенное на участке площадью 7,354 к…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
526 м²
€ 720,000
Продается бизнес, расположенный в центральном районе города Салоники. Здание состоит из 4 эт…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
2 800 м²
€ 1,650,000
На продажу выставлена коммерческая недвижимость, расположенная в Салониках, в регионе Диават…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
455 м²
€ 1,200,000
Продаетсяздания 455 кв.м в Салониках. Здания состоит из подвала в 150 кв.м, вкоторомрасполож…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
€ 700,000
Продается здание площадью 600 кв.м в Салониках. У объекта есть камин. Недвижимость продается…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
2 945 м²
€ 2,000,000
Продается здание площадью 2945 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
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Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция
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