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Магазины в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

коммерческая недвижимость
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инвестиционная недвижимость
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1 объект найдено
Магазин в Municipality of Thessaloniki, Греция
Магазин
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 1 163 м²
Код недвижимости: HPS4163 - Магазин ДЛЯ ПРОДАЖИ в Салониках 40 Ekklisies для €700.000 . Это …
€700,000
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