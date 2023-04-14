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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается бизнес в одном из самых престижных районов в городе Салоники. Помещение площадью 2…
Коммерческая 6 спаленв Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 6 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается бизнес площадью 240 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон о…

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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