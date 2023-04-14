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Продажа офисных помещений в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Офис 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
€ 110,000
Kato Toumpa ПРОДАЁТСЯ Офис 3 Помещения, 2 WC Площадь: 300 m2, Подвал этаж, Год постройки:…

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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