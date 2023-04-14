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Купить инвестиционная недвижимость в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Инвестиционная 1 спальняв Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат
€ 14,000
Faliro ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 25 m2, Цоколь этаж, Год пос…
Инвестиционная 1 спальняв Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
€ 13,000
Agia Sofia ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Кухня 1 WC Площадь: 70 m2, Цоколь этаж, Год пос…

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

у моря
недорогая
элитное
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