Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Гостиницы, отели

Купить отель в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,150,000
Продается отель площадью 1000 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти