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  5. Municipality of Thessaloniki

Купить коммерческую недвижимость в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

73 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Район: Центр города
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 15,000
Продается бизнес площадью 50 кв.м в центральной Греции
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается бизнес площадью 239 кв.м в Салониках
Коммерческая 1 спальняв Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 28,000
Продается бизнес площадью 34 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Район : Сикис
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 320 кв.м в Салониках. Район : Центр
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается бизнес площадью 49 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается бизнес площадью 205 кв.м в Салониках
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается коммерческое помещение площадью 300 кв.м в самом центре города Салоники, в районе …
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается бизнес площадью 86 кв.м в Салониках. У объекта есть отопление
Отель 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,150,000
Продается отель площадью 1000 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,550,000
Продается магазин на первом этаже, расположенный в историческом центре Салоников. Он состоит…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Предлагается в продажу офис площадью 195 кв.м. в историческом центре города Салоники. Помеще…
Инвестиционная 1 спальняв Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат
€ 14,000
Faliro ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 25 m2, Цоколь этаж, Год пос…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продаётся коммерческое помещение 750 кв.м. (цокольный этаж) + 300 кв.м. (чердак) в восточных…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Предлагается к продаже квартира на втором этаже, разделенная на 5 студий и одну прачечную ко…
Инвестиционная 1 спальняв Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
€ 13,000
Agia Sofia ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Кухня 1 WC Площадь: 70 m2, Цоколь этаж, Год пос…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 15,000
Продается бизнес площадью 16 кв.м в Салониках
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается целый этаж 180 кв.м. nettoОн находится натретьем этаже, имеет 2 WC, может использо…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Рентабельное инвестиционное предложение! На продажу выставлено коммерческое помещение в цент…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 29,000
Продается коммерческое помещение 52 кв. м.(чистые ) в подвале.Находится в самом центре город…
Офис 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
€ 110,000
Kato Toumpa ПРОДАЁТСЯ Офис 3 Помещения, 2 WC Площадь: 300 m2, Подвал этаж, Год постройки:…
Коммерческаяв Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая
Municipality of Thessaloniki, Греция
€ 3,500,000
Tennis club. 9 tennis courts. Utility room. Gym. Private project in the suburb of Plagiari, …
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 6
Цена по запросу
Продаётся 5-этажное здание (без коммерческих помещениях на первом этаже) площадью 950 кв.м. …
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продаётся трёхуровневое помещение под коммерческую деятельность в городе Салоники. На цоколь…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м в Салониках. У объекта есть кондиционер. Недвижимость про…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продаётся коммерческоепомещение недалеко от центра города, рядом с центральными улицами. До …
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается бизнес площадью 85 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон от…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
В центральном месте восточного района города продаётся коммерческоепомещение.Может сдаваться…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается бизнес площадью 60 кв.м в Салониках. У объекта есть кондиционер, отопление. Недвиж…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
В одном из самых престижных районов города в "двух шагах" от городской набережной продаётся …

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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