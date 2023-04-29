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Коммерческая недвижимость в Салоники, Греция

Перея
19
Neoi Epivates
13
Неа-Каликратия
9
Neo Rysio
7
Pentalofos
6
Plagiari
6
Trilofos
6
Drymos
5
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199 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Находится в отличном состоянии, так как недавно было инвестировано более 300 000 евро в обор…
Коммерческая 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 130 м²
€ 98,000
Kavala, Center: Business for sale Traditional grocery store with Greek traditional local ite…
Отель 1 комната в Neochorouda, Греция
Отель 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Предлагается к продаже гостиничный комплекс площадью 4390 кв.м. с 95 номерами. Недвижимость …
Офис 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² Количество этажей 7
€ 70,000
Продается: офис 42 кв.м, 5 этаж в центре города на улице Политехнической. Офис светлый и меб…
Коммерческая 1 комната в Agia Triada, Греция
Коммерческая 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Район: Фалиро
Коммерческая 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 138,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Коммерческая 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Коммерческая 2 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 2 комнаты
Neoi Epivates, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Коммерческая 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 138,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Коммерческая 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Коммерческая 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 150,000
Продается бизнес площадью 106 кв.м в Салониках. Район: Вардарис
Коммерческая 3 спальни в Неа-Редестос, Греция
Коммерческая 3 спальни
Неа-Редестос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается бизнес площадью 71 кв.м в пригороде города Салоники. У объекта есть кондиционер, о…
Коммерческая 27 спален в Перея, Греция
Коммерческая 27 спален
Перея, Греция
21 ванных комнат 2 485 м²
€ 2,500,000
Код недвижимости: HPS3450 - Здание для продажи в Thermaikos Peraia для € 2.500.000 . Это 248…
Офис 18 спален в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 18 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
18 Количество комнат 1 410 м² -1 Этаж
€ 1,850,000
Center ПРОДАЁТСЯ Здание под офис 18 Помещения, 4 Ванная Площадь: 1410 m2, Цоколь этаж, …
Коммерческая 18 спален в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 18 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 ванных комнат 1 410 м²
€ 1,850,000
Код недвижимости: HPS3377 - Здание ПРОДАЕТСЯ в центре Салоников для € 1.850.000 . Это 1410…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Район: Лимани
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается бизнес площадью 350 кв.м в Салониках
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается бизнес площадью 230 кв.м в Салониках. В здании расположен лифт
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается бизнес площадью 268 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается бизнес площадью 432 кв.м в Салониках
Отель 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается отель площадью 700 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продаются три студии, расположенные в профессиональном здании района Вардарис г. Салоники, о…
Коммерческая 10 спален в Неа-Каликратия, Греция
Коммерческая 10 спален
Неа-Каликратия, Греция
10 ванных комнат 370 м²
€ 950,000
Property Code: HPS2475 - Building FOR SALE in Kallikrateia Nea Kallikrateia for €950.000 . T…
Коммерческая 1 ванная в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат 90 м²
€ 20,000
Код недвижимости: HPS847 - Бизнес для продажи в Салониках Лимани для € 35.000. Это 90 кв. Би…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продаются 5 студий и 4 квартиры, общей площадью 300 кв.м., на 1 этаже коммерческого здания, …
Коммерческая 1 комната в Souroti, Греция
Коммерческая 1 комната
Souroti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается коммерческая недвижимость площадью650 кв. м., расположенный в районе Суроти в Сало…
Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается квартира 114 кв.м. на этаже и коммерческие помещения 30 кв. и 52 кв.м. на первом э…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается очень светлое коммерческое помещение площадью 71 кв.м, расположенное на 9-м этаже …
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
На продажу выставлены две квартиры общей площадью 82 кв.м, расположенные в центральном район…
Инвестиционная 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
€ 55,000
Ladadika ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 WC Площадь: 56 m2, Цоколь этаж, Год по…
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