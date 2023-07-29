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Коммерческая
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The Municipality of Sithonia
Коммерческая недвижимость с видом на горы в The Municipality of Sithonia, Греция
Никити
35
Неос-Мармарас
15
Сикея
9
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11 объектов найдено
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Коммерческая 15 комнат
Никити, Греция
15
1
Продается бизнес площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыв…
€ 900,000
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Отель 15 комнат
Неос-Мармарас, Греция
15
1
Продается отель площадью 640 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница имеет…
€ 950,000
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Отель 1 комната
Никити, Греция
1
1
Продается отель площадью 529 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€ 2,300,000
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Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
2
Комплекс апартаментов расположен в зеленой зоне 6000 кв.м и имеет уникальный вид на море. Ко…
€ 1,200,000
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Отель 30 комнат
Сикея, Греция
30
1
Продается гостиница площадью 1.780 кв.м на земельном участке 8.382 кв.м. на полуострове Сито…
€ 1,500,000
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Отель 9 комнат
Sarti, Греция
9
3
Продается комплекс апартаментов площадью 250 кв.м. на полуострове Ситония. На первом этаже р…
€ 450,000
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Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
3
Продаётся гостиница площадью 450 кв.м. на полуострове Ситония. Трёхуровневая гостиница распо…
€ 1,150,000
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Отель 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
1
1
Продаётся гостиница площадью 700 кв.м. в одном из самых живописных мест полуострова Ситония.…
€ 2,800,000
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Отель 1 комната
Metangitsi, Греция
1
1
Продаётся 1/3 часть апарт-отеля на полуострове Ситония. Площадь отеля составляет 224 кв.м. и…
€ 750,000
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Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Предлагается отель который состоит из 27 квартир. Общая площадь здания - 1100 кв.м.Площадь з…
€ 1,400,000
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Отель 3 спальни
Сикея, Греция
4
2
3
На продажу выставлена мини-гостиница, состоящая из 5 одинаковых таунхаусов, расположенная в …
€ 1,500,000
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Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция
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