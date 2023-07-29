Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Македонии и Фракии
  5. периферия Центральная Македония
  6. The Municipality of Sithonia
  7. Гостиницы, отели

Отели с бассейном в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
27
Неос-Мармарас
11
Сикея
5
Отель В архив
Очистить
16 объектов найдено
Отель 11 спален в Никити, Греция
Отель 11 спален
Никити, Греция
Комнаты 11
Площадь 710 м²
Этаж -1
Metamorfosi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 11 Помещения, 11 Кухня 11 Ванная 12 WC Площадь: 710 m2, 2 У…
€ 2,500,000
Отель 5 спален в Сикея, Греция
Отель 5 спален
Сикея, Греция
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Этаж -1
Продается комплекс апартаментов площадью 240 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
€ 580,000
Отель 6 спален в Торони, Греция
Отель 6 спален
Торони, Греция
Комнаты 6
Площадь 240 м²
Этаж 1
4 мезонеты расположены на пляже Торони, Халкидики, на берегу моря. Они были построены в 201…
€ 590,000
Отель 17 спален в Никити, Греция
Отель 17 спален
Никити, Греция
Комнаты 17
Площадь 540 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 17 Помещения, 17 Ванная 17 WC Площадь: 540 m2, 3 Уровни, Новост…
€ 2,500,000
Отель 19 спален в Никити, Греция
Отель 19 спален
Никити, Греция
Комнаты 19
Площадь 1 000 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 19 Помещения, 19 Ванная 35 WC Площадь: 1000 m2, 2 Уровни, Новос…
€ 4,000,000
Отель 30 спален в Неос-Мармарас, Греция
Отель 30 спален
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 30
Площадь 800 м²
Этаж -1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Гостиница 40 WC Площадь: 800 m2, 2 Уровни, Не важно, Автостоянка…
€ 3,500,000
Отель в Никити, Греция
Отель
Никити, Греция
Площадь 220 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 7 Ванная Площадь: 220 m2, 1 Уровни, Не важно, Сад, Код. HPS25…
€ 850,000
Отель 25 спален в Никити, Греция
Отель 25 спален
Никити, Греция
Комнаты 25
Площадь 1 183 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 25 Помещения, 25 Ванная 25 WC Площадь: 1183 m2, 4 Уровни, Новос…
€ 5,000,000
Отель 11 спален в Никити, Греция
Отель 11 спален
Никити, Греция
Комнаты 11
Площадь 510 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 11 Помещения, 9 Ванная 2 WC Площадь: 510 m2, 3 Уровни, Новостро…
€ 1,700,000
Отель 1 комната в Никити, Греция
Отель 1 комната
Никити, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается мини-отель в одном из самых популярных курортных городов на Ситонии. Здание состои…
€ 480,000
Отель 32 комнаты в Ormos Panagias, Греция
Отель 32 комнаты
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 32
Количество этажей 1
Выставлена на продажу гостиница на мысе Ситония, п-ва Халкидики. Расположенная недалеко от м…
€ 2,240,000
Отель 12 комнат в Сикея, Греция
Отель 12 комнат
Сикея, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 1
Продается туристический комплекс сдающихся апартаментов на Торонеоском заливе п-ова Ситония-…
€ 1,500,000
Отель 30 комнат в Сикея, Греция
Отель 30 комнат
Сикея, Греция
Комнаты 30
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 1.780 кв.м на земельном участке 8.382 кв.м. на полуострове Сито…
€ 1,500,000
Отель 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продаётся гостиница площадью 325 кв.м. на полуострове Ситония. Гостиница находится в одном и…
€ 1,100,000
Отель 1 комната в Ormos Panagias, Греция
Отель 1 комната
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 4
Мини-отель состоит из 11 апартаментов. Первый этаж: 3 апартамента (1 спальная комната, гости…
€ 2,750,000
Отель 25 комнат в Никити, Греция
Отель 25 комнат
Никити, Греция
Комнаты 25
Количество этажей 4
На продажу выставлен апарт-отель с бассейном в одном из самых популярных поселков на Ситонии…
€ 3,500,000

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

коммерческая недвижимость
Realting.com
Перейти