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Коммерческая
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The Municipality of Sithonia
Гостиницы, отели
Отели с бассейном в The Municipality of Sithonia, Греция
Никити
27
Неос-Мармарас
11
Сикея
5
Отель
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16 объектов найдено
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Отель 11 спален
Никити, Греция
11
710 м²
-1
Metamorfosi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 11 Помещения, 11 Кухня 11 Ванная 12 WC Площадь: 710 m2, 2 У…
€ 2,500,000
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Отель 5 спален
Сикея, Греция
5
240 м²
-1
Продается комплекс апартаментов площадью 240 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
€ 580,000
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Отель 6 спален
Торони, Греция
6
240 м²
1
4 мезонеты расположены на пляже Торони, Халкидики, на берегу моря. Они были построены в 201…
€ 590,000
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Отель 17 спален
Никити, Греция
17
540 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 17 Помещения, 17 Ванная 17 WC Площадь: 540 m2, 3 Уровни, Новост…
€ 2,500,000
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Отель 19 спален
Никити, Греция
19
1 000 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 19 Помещения, 19 Ванная 35 WC Площадь: 1000 m2, 2 Уровни, Новос…
€ 4,000,000
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Отель 30 спален
Неос-Мармарас, Греция
30
800 м²
-1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Гостиница 40 WC Площадь: 800 m2, 2 Уровни, Не важно, Автостоянка…
€ 3,500,000
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Отель
Никити, Греция
220 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 7 Ванная Площадь: 220 m2, 1 Уровни, Не важно, Сад, Код. HPS25…
€ 850,000
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Отель 25 спален
Никити, Греция
25
1 183 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 25 Помещения, 25 Ванная 25 WC Площадь: 1183 m2, 4 Уровни, Новос…
€ 5,000,000
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Отель 11 спален
Никити, Греция
11
510 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 11 Помещения, 9 Ванная 2 WC Площадь: 510 m2, 3 Уровни, Новостро…
€ 1,700,000
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Отель 1 комната
Никити, Греция
1
1
Продается мини-отель в одном из самых популярных курортных городов на Ситонии. Здание состои…
€ 480,000
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Отель 32 комнаты
Ormos Panagias, Греция
32
1
Выставлена на продажу гостиница на мысе Ситония, п-ва Халкидики. Расположенная недалеко от м…
€ 2,240,000
Рекомендовать
Отель 12 комнат
Сикея, Греция
12
1
Продается туристический комплекс сдающихся апартаментов на Торонеоском заливе п-ова Ситония-…
€ 1,500,000
Рекомендовать
Отель 30 комнат
Сикея, Греция
30
1
Продается гостиница площадью 1.780 кв.м на земельном участке 8.382 кв.м. на полуострове Сито…
€ 1,500,000
Рекомендовать
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
2
Продаётся гостиница площадью 325 кв.м. на полуострове Ситония. Гостиница находится в одном и…
€ 1,100,000
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Отель 1 комната
Ormos Panagias, Греция
1
4
Мини-отель состоит из 11 апартаментов. Первый этаж: 3 апартамента (1 спальная комната, гости…
€ 2,750,000
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Отель 25 комнат
Никити, Греция
25
4
На продажу выставлен апарт-отель с бассейном в одном из самых популярных поселков на Ситонии…
€ 3,500,000
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Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция
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