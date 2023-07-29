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Отели с видом на море в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
27
Неос-Мармарас
11
Сикея
5
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19 объектов найдено
Отель 5 спален в Сикея, Греция
Отель 5 спален
Сикея, Греция
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Этаж -1
Продается комплекс апартаментов площадью 240 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
€ 580,000
Отель 17 спален в Никити, Греция
Отель 17 спален
Никити, Греция
Комнаты 17
Площадь 540 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 17 Помещения, 17 Ванная 17 WC Площадь: 540 m2, 3 Уровни, Новост…
€ 2,500,000
Отель 15 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Отель 15 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 1
Продается отель площадью 640 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница имеет…
€ 950,000
Отель 1 комната в Никити, Греция
Отель 1 комната
Никити, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 529 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€ 2,300,000
Отель 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
В горном поселке полуострова Ситония продается гостиница с великолепным видом на море. Гости…
€ 1,200,000
Отель 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Комплекс апартаментов расположен в зеленой зоне 6000 кв.м и имеет уникальный вид на море. Ко…
€ 1,200,000
Отель 30 комнат в Сикея, Греция
Отель 30 комнат
Сикея, Греция
Комнаты 30
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 1.780 кв.м на земельном участке 8.382 кв.м. на полуострове Сито…
€ 1,500,000
Отель 1 комната в Ormos Panagias, Греция
Отель 1 комната
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается комплекс квартир и таунхаусов на полуострове Ситония. Комплекс идеально подходит д…
€ 5,500,000
Отель 9 комнат в Sarti, Греция
Отель 9 комнат
Sarti, Греция
Комнаты 9
Количество этажей 3
Продается комплекс апартаментов площадью 250 кв.м. на полуострове Ситония. На первом этаже р…
€ 450,000
Отель 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
Продаётся гостиница площадью 450 кв.м. на полуострове Ситония. Трёхуровневая гостиница распо…
€ 1,150,000
Отель 1 комната в The Municipality of Sithonia, Греция
Отель 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продаётся гостиница площадью 700 кв.м. в одном из самых живописных мест полуострова Ситония.…
€ 2,800,000
Отель 1 комната в Никити, Греция
Отель 1 комната
Никити, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продаётся комплекс апартаментов на Ситонии, Халкидики. Комплекс состоит из пяти меблированны…
€ 1,450,000
Отель 1 комната в Metangitsi, Греция
Отель 1 комната
Metangitsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продаётся 1/3 часть апарт-отеля на полуострове Ситония. Площадь отеля составляет 224 кв.м. и…
€ 750,000
Отель 1 комната в Ormos Panagias, Греция
Отель 1 комната
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 4
Мини-отель состоит из 11 апартаментов. Первый этаж: 3 апартамента (1 спальная комната, гости…
€ 2,750,000
Отель 1 комната в Никити, Греция
Отель 1 комната
Никити, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставлена гостиница 540 кв.м., расположенная в поселке Никити, Ситония, п-ов Хал…
€ 2,000,000
Отель 1 комната в Никити, Греция
Отель 1 комната
Никити, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставлена гостиница 850 кв.м. на первой береговой линии в поселке Никити, Ситони…
€ 3,000,000
Отель 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставлен отельный комплекс, расположенный на первой береговой линии от моря. Оте…
€ 4,000,000
Отель 1 комната в Никити, Греция
Отель 1 комната
Никити, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставлена гостиница 1252кв.м.,на участке 4800кв.м расположенная в поселке Никити…
€ 2,200,000
Отель 1 комната в Никити, Греция
Отель 1 комната
Никити, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 533 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€ 1,180,000

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

коммерческая недвижимость
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