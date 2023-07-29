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Отели с видом на горы в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
27
Неос-Мармарас
11
Сикея
5
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10 объектов найдено
Отель 15 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Отель 15 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 1
Продается отель площадью 640 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница имеет…
€ 950,000
Отель 1 комната в Никити, Греция
Отель 1 комната
Никити, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 529 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€ 2,300,000
Отель 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Комплекс апартаментов расположен в зеленой зоне 6000 кв.м и имеет уникальный вид на море. Ко…
€ 1,200,000
Отель 30 комнат в Сикея, Греция
Отель 30 комнат
Сикея, Греция
Комнаты 30
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 1.780 кв.м на земельном участке 8.382 кв.м. на полуострове Сито…
€ 1,500,000
Отель 9 комнат в Sarti, Греция
Отель 9 комнат
Sarti, Греция
Комнаты 9
Количество этажей 3
Продается комплекс апартаментов площадью 250 кв.м. на полуострове Ситония. На первом этаже р…
€ 450,000
Отель 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
Продаётся гостиница площадью 450 кв.м. на полуострове Ситония. Трёхуровневая гостиница распо…
€ 1,150,000
Отель 1 комната в The Municipality of Sithonia, Греция
Отель 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продаётся гостиница площадью 700 кв.м. в одном из самых живописных мест полуострова Ситония.…
€ 2,800,000
Отель 1 комната в Metangitsi, Греция
Отель 1 комната
Metangitsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продаётся 1/3 часть апарт-отеля на полуострове Ситония. Площадь отеля составляет 224 кв.м. и…
€ 750,000
Отель 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается отель который состоит из 27 квартир. Общая площадь здания - 1100 кв.м.Площадь з…
€ 1,400,000
Отель 3 спальни в Сикея, Греция
Отель 3 спальни
Сикея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
На продажу выставлена мини-гостиница, состоящая из 5 одинаковых таунхаусов, расположенная в …
€ 1,500,000

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

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