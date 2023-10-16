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Коммерческая недвижимость в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
36
Неос-Мармарас
15
Сикея
12
71 объект найдено
Отель 30 спален с парковкой, с кондиционером, с садом в Торони, Греция
Отель 30 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Торони, Греция
Комнаты 30
Площадь 1 200 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Гостиница 30 Помещения, 30 Гостиная 30 Кухня 30 Ванная Площадь: 1200 m2, 3…
€4,00 млн
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Никити, Греция
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Никити, Греция
Комнаты 11
Площадь 710 м²
Этаж -1
Metamorfosi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 11 Помещения, 11 Кухня 11 Ванная 12 WC Площадь: 710 m2, 2 У…
€2,50 млн
Отель 30 спален в Сикея, Греция
Отель 30 спален
Сикея, Греция
Количество спален 30
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 1 200 м²
Код недвижимости: HPS3789 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Торони Центр € 4.000.000 . Это 1200 кв. меблир…
€4,00 млн
Отель 5 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Сикея, Греция
Отель 5 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Сикея, Греция
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Этаж -1
Продается комплекс апартаментов площадью 240 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
€580,000
Отель 6 спален с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном в Сикея, Греция
Отель 6 спален с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном
Сикея, Греция
Комнаты 6
Площадь 240 м²
Этаж 1
4 мезонеты расположены на пляже Торони, Халкидики, на берегу моря. Они были построены в 201…
€590,000
Отель 17 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Никити, Греция
Отель 17 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Никити, Греция
Комнаты 17
Площадь 540 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 17 Помещения, 17 Ванная 17 WC Площадь: 540 m2, 3 Уровни, Новост…
€2,50 млн
Отель 19 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Никити, Греция
Отель 19 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Никити, Греция
Комнаты 19
Площадь 1 000 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 19 Помещения, 19 Ванная 35 WC Площадь: 1000 m2, 2 Уровни, Новос…
€4,00 млн
Отель 38 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Неос-Мармарас, Греция
Отель 38 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 38
Площадь 1 400 м²
Этаж -1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Гостиница 40 WC Площадь: 800 m2, 2 Уровни, Не важно, Автостоянка…
€3,80 млн
Отель с бассейном, с садом в Никити, Греция
Отель с бассейном, с садом
Никити, Греция
Площадь 220 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 7 Ванная Площадь: 220 m2, 1 Уровни, Не важно, Сад, Код. HPS25…
€850,000
Отель 25 спален с кондиционером, с бассейном, с садом в Никити, Греция
Отель 25 спален с кондиционером, с бассейном, с садом
Никити, Греция
Комнаты 25
Площадь 1 183 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 25 Помещения, 25 Ванная 25 WC Площадь: 1183 m2, 4 Уровни, Новос…
€5,00 млн
Отель 21 спальня с парковкой, с кондиционером, с садом в Никити, Греция
Отель 21 спальня с парковкой, с кондиционером, с садом
Никити, Греция
Комнаты 21
Площадь 890 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 21 Помещения, 21 Гостиная 21 Ванная 3 WC Площадь: 890 m2, 3 Уров…
€1,65 млн
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Никити, Греция
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Никити, Греция
Комнаты 11
Площадь 510 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 11 Помещения, 9 Ванная 2 WC Площадь: 510 m2, 3 Уровни, Новостро…
€1,70 млн
Отель 11 спален в Никити, Греция
Отель 11 спален
Никити, Греция
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 510 м²
Код недвижимости: HPS3249 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 1.400.000. Это 510 кв. Оте…
€1,70 млн
Отель 21 спальня в Никити, Греция
Отель 21 спальня
Никити, Греция
Количество спален 21
Кол-во ванных комнат 21
Площадь 890 м²
Код недвижимости: HPS3236 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 1.500.000. Это 960 кв. Оте…
€1,65 млн
Отель 25 спален в Никити, Греция
Отель 25 спален
Никити, Греция
Количество спален 25
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 1 183 м²
Код недвижимости: HPS3139 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 3.300.000. Это 698 кв. Оте…
€5,00 млн
Отель 7 ванных в Никити, Греция
Отель 7 ванных
Никити, Греция
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 220 м²
Property Code: HPS2528 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti for €850.000 . This 220 sq. m. H…
€850,000
Отель 38 спален в Неос-Мармарас, Греция
Отель 38 спален
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 38
Площадь 1 400 м²
Property Code: HPS496 - Hotel FOR SALE in Sithonia Neos Marmaras for €3.800.000 . This 1400 …
€3,80 млн
Отель 11 спален в Никити, Греция
Отель 11 спален
Никити, Греция
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 710 м²
Property Code: HPS488 - Hotel FOR SALE in Ormilia Metamorfosi for €2.500.000 . This 710 sq. …
€2,50 млн
Отель 19 спален в Никити, Греция
Отель 19 спален
Никити, Греция
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 19
Площадь 1 000 м²
Код недвижимости: HPS272 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за 5 200 000 евро. Это 1 кв. Оте…
€4,00 млн
Отель 17 спален в Никити, Греция
Отель 17 спален
Никити, Греция
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 540 м²
Код недвижимости: HPS270 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 2 000 000. Это 540 кв. Отел…
€2,50 млн
Отель 5 спален в Сикея, Греция
Отель 5 спален
Сикея, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Код недвижимости: HPS209 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Центр € 580.000. Это 240 кв. Отель сост…
€580,000
Отель 6 спален в Сикея, Греция
Отель 6 спален
Сикея, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 240 м²
Код недвижимости: HPS225 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Торони Центр за € 770.000. Это 320 кв. Отель со…
€590,000
Отель 1 комната с бассейном, с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается мини-отель в одном из самых популярных курортных городов на Ситонии. Здание состои…
€480,000
Коммерческая 15 комнат с видом на горы, с furnishings в Никити, Греция
Коммерческая 15 комнат с видом на горы, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 15
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыв…
€900,000
Отель 15 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неос-Мармарас, Греция
Отель 15 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 15
Площадь 640 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 640 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница имеет…
€950,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Никити, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 1
Площадь 529 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 529 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,30 млн
Отель 25 спален с Spalni в Никити, Греция
Отель 25 спален с Spalni
Никити, Греция
Количество спален 25
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 260 м²
Строящийся отель расположен в популярной деревне Никити, всего в 50 метрах от прекрасного пл…
€5,00 млн
Отель 16 спален с патио в Никити, Греция
Отель 16 спален с патио
Никити, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Отель расположен в Аг. Пляж Барбара в деревне Никити. Отель состоит из 2 отдельных объектов:…
€2,00 млн
Отель 32 комнаты с бассейном, с furnishings в Ormos Panagias, Греция
Отель 32 комнаты с бассейном, с furnishings
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 32
Количество этажей 1
Выставлена на продажу гостиница на мысе Ситония, п-ва Халкидики. Расположенная недалеко от м…
€2,24 млн
Отель 13 комнат с furnishings в Неос-Мармарас, Греция
Отель 13 комнат с furnishings
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 13
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается мини-гостиница на втором "пальце" п-ова Халкидики, Ситонии. Площадь гостиницы сост…
€500,000

Типы недвижимости в The Municipality of Sithonia

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