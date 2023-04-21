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  5. The municipality Nea Propontida

Коммерческая недвижимость с видом на море в The municipality Nea Propontida, Греция

Неа-Муданья
14
14 объектов найдено
Отель 70 спален в Неа-Потидея, Греция
Отель 70 спален
Неа-Потидея, Греция
70 Количество комнат 4 500 м² -1 Этаж
€ 8,000,000
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Гостиница 70 Помещения, 70 Ванная 70 WC Площадь: 4500 m2, , Необход…
Коммерческая 1 комната в Portes, Греция
Коммерческая 1 комната
Portes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,150,000
Продается комплекс таунхаусов, общей площадью 1200 кв.м на полуострове Кассандра. Комплекс с…
Отель 1 комната в Portes, Греция
Отель 1 комната
Portes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Продается отель площадью 400 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
Коммерческая 1 спальня в Portes, Греция
Коммерческая 1 спальня
Portes, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается бизнес площадью 430 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
Коммерческая 1 комната в Айос-Мамас, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Мамас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается бизнес площадью 700 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
Коммерческая 1 комната в Portaria, Греция
Коммерческая 1 комната
Portaria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продаются коммерческие помешениа 75 и 90 кв м . В данный момент второе сдается в аренду, аре…
Коммерческая 1 комната в Неа-Потидея, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается бизнес площадью 118 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Бизнес имеет…
Коммерческая 1 комната в Dionisiou Beach, Греция
Коммерческая 1 комната
Dionisiou Beach, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Комплекс состоится из: 2 Квартиры на первом этаже, 1 спальная комната, гостиная, кухня 53 кв…
Коммерческая 3 комнаты в elaiones moudania, Греция
Коммерческая 3 комнаты
elaiones moudania, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается бизнес площадью 400 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море, на горы. Н…
Коммерческая 1 комната в Неа-Муданья, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Муданья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 240,000
Продается здание 270 кв.м. в центральном месте в Халкидики, разделенном на 3 уровня. Несколь…
Коммерческая 1 комната в Неа-Потидея, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается бизнес площадью 510 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
Отель 1 комната в Неа-Потидея, Греция
Отель 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается здание площадью 360 кв м, построенное на участке 2500 кв. Здание состоит из 5 таун…
Отель 1 комната в Неа-Потидея, Греция
Отель 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается отель площадью 400 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Отель 1 комната в Неа-Потидея, Греция
Отель 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается отель площадью 460 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
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