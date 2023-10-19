ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
The municipality Nea Propontida
Other
Коммерческая недвижимость в The municipality Nea Propontida, Греция
коммерческая недвижимость
32
отели
7
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Афины, Греция
1
174 м²
1
Предлагается на продажу 2-х этажное здание площадью в 174 кв.м Объект располагается в районе…
€214,828
Рекомендовать
Отель 14 комнат с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
14
800 м²
2
Предлагается гостиница площадью 800 кв.м + 170 кв.м подвального помещения находящаяся на пер…
€2,78 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с бассейном, с видом на город
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2 200 м²
Предлагается на продажу 3-звездочный отель с 54 номерами-бунгало. 12 из них семейные апартам…
€2,98 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Греция, Греция
670 м²
На продажу выставлен небольшой отель на первой линии моря! Отель расположен на северо-восток…
€3,48 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Критика, Греция
1
800 м²
1
На продажу здание 600 кв.м в туристическом районе и недалеко от города Родос. Возможно постр…
€359,712
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
1 200 м²
Предлагается на продажу здание 1.200 кв.м. на участке 550 кв.м. в северных пригородов города…
€626,407
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Афины, Греция
1
7 950 м²
1
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
€8,49 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
Предлагается гостиница площадью 800 кв.м + 170 кв.м подвального помещения находящаяся на пер…
€2,78 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
168 м²
1
Продается подвальное помещение 168 кв.м в центре г. Салоники
€74,940
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 000 м²
Предлагается на продажу гостиница-бутик 2-х звездочная в популярном туристическом поселке ре…
€990,150
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Виоли Хараки, Греция
1
123 м²
1
Продаеться коммерческая недвижимость в центре города Ретимно и недалеко от набережной. Недви…
€374,701
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Кутсунари, Греция
1
634 м²
1
Предлагаем на продажу комплекс квартир в туристической зоне к востоку от города Иерапетра! К…
€949,241
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL