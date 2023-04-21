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Коммерческая недвижимость с видом на горы в The municipality Nea Propontida, Греция

Неа-Муданья
14
2 объекта найдено
Коммерческая 1 спальня в Portes, Греция
Коммерческая 1 спальня
Portes, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается бизнес площадью 430 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
Коммерческая 3 комнаты в elaiones moudania, Греция
Коммерческая 3 комнаты
elaiones moudania, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается бизнес площадью 400 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море, на горы. Н…
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