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Отели с бассейном в The municipality Nea Propontida, Греция

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2 объекта найдено
Отель 70 спален в Неа-Потидея, Греция
Отель 70 спален
Неа-Потидея, Греция
70 Количество комнат 4 500 м² -1 Этаж
€ 8,000,000
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Гостиница 70 Помещения, 70 Ванная 70 WC Площадь: 4500 m2, , Необход…
Отель 1 комната в Неа-Потидея, Греция
Отель 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается здание площадью 360 кв м, построенное на участке 2500 кв. Здание состоит из 5 таун…
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