ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The municipality Nea Propontida
Гостиницы, отели
Отели с видом на горы в The municipality Nea Propontida, Греция
Отель
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель 39 комнат
Агия Пелагия, Греция
39 Количество комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается отель в оживленном туристическом районе на Крите, с панорамным видом на море. Отел…
Коммерческая
Скала Рахонио, Греция
€ 900,000
Код недвижимости: 1379 - Бизнес на продажу в Thasos Skala Rachoniou за € 950.000. Это 420 кв…
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 941,489
Продается бизнес площадью 220 кв.м на Крите. Бизнес состоит из таверны общей площадью 150 кв…
Отель
Municipality of Athens, Греция
955 м²
€ 6,490,411
Предлагается на продажу гостиница бутик в одном из самых живописных районов Афин, в районе П…
Коммерческая
Македонии и Фракии, Греция
4 140 м²
€ 5,491,886
Продается комплекс таунхаусов с кафе-рестораном в Халкидики. Комплексимеет 50таунхаусовплоща…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
186 м²
€ 329,513
Продается бизнес площадью 186 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
540 м²
€ 1,447,861
Продается бизнес площадью 540 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
Коммерческая 12 спален
Афины, Греция
12 ванных комнат
385 м²
€ 450,000
Property Code: 14426 - Exclusivity FOR SALE newly built 12 Bedrooms, Undefined Building of t…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 713,550
Предлагается на продажу трехэтажное коммерческое здание 630 кв.м которое состоит из:Подвальн…
Коммерческая 1 комната
Кутсурас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,090,145
Предлагаем на продажу здание общей площадью 229 кв.м. в регионе Иерапетры на южном Крите. Зд…
Коммерческая 5 спален
Polychrono, Греция
4 ванных комнат
118 м²
€ 250,544
Property Code: 4-686 - Building FOR SALE in Pallini Polichrono for €259.000. This 118 sq. m.…
Коммерческая 1 комната
Kato Gouves, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 525,252
Продаются 2 новых отдельно стоящие дома недалеко от моря в туристической зоне недалеко от го…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты