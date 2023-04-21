Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. The municipality Nea Propontida
  6. Гостиницы, отели

Отели с видом на горы в The municipality Nea Propontida, Греция

Отель В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 39 комнат в Агия Пелагия, Греция
Отель 39 комнат
Агия Пелагия, Греция
39 Количество комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается отель в оживленном туристическом районе на Крите, с панорамным видом на море. Отел…
Коммерческая в Скала Рахонио, Греция
Коммерческая
Скала Рахонио, Греция
€ 900,000
Код недвижимости: 1379 - Бизнес на продажу в Thasos Skala Rachoniou за € 950.000. Это 420 кв…
Коммерческая 1 комната в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 941,489
Продается бизнес площадью 220 кв.м на Крите. Бизнес состоит из таверны общей площадью 150 кв…
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
955 м²
€ 6,490,411
Предлагается на продажу гостиница бутик в одном из самых живописных районов Афин, в районе П…
Коммерческая в Македонии и Фракии, Греция
Коммерческая
Македонии и Фракии, Греция
4 140 м²
€ 5,491,886
Продается комплекс таунхаусов с кафе-рестораном в Халкидики. Комплексимеет 50таунхаусовплоща…
Коммерческая в периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
186 м²
€ 329,513
Продается бизнес площадью 186 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
Коммерческая в периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
540 м²
€ 1,447,861
Продается бизнес площадью 540 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
Коммерческая 12 спален в Афины, Греция
Коммерческая 12 спален
Афины, Греция
12 ванных комнат 385 м²
€ 450,000
Property Code: 14426 - Exclusivity FOR SALE newly built 12 Bedrooms, Undefined Building of t…
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 713,550
Предлагается на продажу трехэтажное коммерческое здание 630 кв.м которое состоит из:Подвальн…
Коммерческая 1 комната в Кутсурас, Греция
Коммерческая 1 комната
Кутсурас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,090,145
Предлагаем на продажу здание общей площадью 229 кв.м. в регионе Иерапетры на южном Крите. Зд…
Коммерческая 5 спален в Polychrono, Греция
Коммерческая 5 спален
Polychrono, Греция
4 ванных комнат 118 м²
€ 250,544
Property Code: 4-686 - Building FOR SALE in Pallini Polichrono for €259.000. This 118 sq. m.…
Коммерческая 1 комната в Kato Gouves, Греция
Коммерческая 1 комната
Kato Gouves, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 525,252
Продаются 2 новых отдельно стоящие дома недалеко от моря в туристической зоне недалеко от го…
Realting.com
Перейти