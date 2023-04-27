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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Тасос, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Тасос, Греция
Коммерческая 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлогаем на продажу бизнес площадью 300 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из четы…
Коммерческая 1 комната в Тасос, Греция
Коммерческая 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается бизнес общей площадью 420 кв.м на острове Тасос. Бизнес состоит из трех этажей- пе…
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