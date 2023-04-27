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Инвестиционная недвижимость в Тасос, Греция

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2 объекта найдено
Инвестиционная в Тасос, Греция
Инвестиционная
Тасос, Греция
€ 285,000
Код недвижимости: 11143 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 285.000 Эксклюзив. Это 18…
Инвестиционная 15 спален в Тасос, Греция
Инвестиционная 15 спален
Тасос, Греция
4 ванных комнат
€ 550,000
Код недвижимости: 11040 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 680.000. Это 442 кв. Здан…
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