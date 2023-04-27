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Отели в Тасос, Греция

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2 объекта найдено
Отель 19 спален в Тасос, Греция
Отель 19 спален
Тасос, Греция
€ 900,000
Код недвижимости: 1449 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Тасос Лименас за € 900.000. Это 830 кв. м. Отель …
Отель 1 комната в Тасос, Греция
Отель 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 300 кв.м на острове Тасос. Двухэтажная гостиница …
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