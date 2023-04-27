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Коммерческая недвижимость в Тасос, Греция

7 объектов найдено
Инвестиционная в Тасос, Греция
Инвестиционная
Тасос, Греция
€ 285,000
Код недвижимости: 11143 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 285.000 Эксклюзив. Это 18…
Инвестиционная 15 спален в Тасос, Греция
Инвестиционная 15 спален
Тасос, Греция
4 ванных комнат
€ 550,000
Код недвижимости: 11040 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 680.000. Это 442 кв. Здан…
Отель 19 спален в Тасос, Греция
Отель 19 спален
Тасос, Греция
€ 900,000
Код недвижимости: 1449 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Тасос Лименас за € 900.000. Это 830 кв. м. Отель …
Коммерческая 4 спальни в Тасос, Греция
Коммерческая 4 спальни
Тасос, Греция
€ 210,000
Бизнес в центре Лименас, столицы Тасоса. Он имеет общую площадь 200 кв.м. Он состоит из подв…
Отель 1 комната в Тасос, Греция
Отель 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 300 кв.м на острове Тасос. Двухэтажная гостиница …
Коммерческая 1 комната в Тасос, Греция
Коммерческая 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлогаем на продажу бизнес площадью 300 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из четы…
Коммерческая 1 комната в Тасос, Греция
Коммерческая 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается бизнес общей площадью 420 кв.м на острове Тасос. Бизнес состоит из трех этажей- пе…
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