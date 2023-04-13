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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Сикея, Греция

3 объекта найдено
Отель 5 спаленв Сикея, Греция
Отель 5 спален
Сикея, Греция
5 Количество комнат 240 м² -1 Этаж
€ 580,000
Продается комплекс апартаментов площадью 240 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
Отель 30 комнатв Сикея, Греция
Отель 30 комнат
Сикея, Греция
30 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается гостиница площадью 1.780 кв.м на земельном участке 8.382 кв.м. на полуострове Сито…
Коммерческая 1 комнатав Сикея, Греция
Коммерческая 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 345,000
Эксклюзивное инвестиционное предложение от компании Grekodom Development!Трёхэтажное здание …
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