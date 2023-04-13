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Купить коммерческую недвижимость в Сикея, Греция

11 объектов найдено
Отель 5 спаленв Сикея, Греция
Отель 5 спален
Сикея, Греция
5 Количество комнат 240 м² -1 Этаж
€ 580,000
Продается комплекс апартаментов площадью 240 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
Отель 5 спаленв Сикея, Греция
Отель 5 спален
Сикея, Греция
5 ванных комнат 240 м²
€ 580,000
Код недвижимости: HPS209 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Центр € 580.000. Это 240 кв. Отель сост…
Отель 110 комнатв Сикея, Греция
Отель 110 комнат
Сикея, Греция
110 Количество комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Отель на п-ове Ситонии, Халкидики, в очень красивом месте с видом на море. Отель расположен …
Отель 12 комнатв Сикея, Греция
Отель 12 комнат
Сикея, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается туристический комплекс сдающихся апартаментов на Торонеоском заливе п-ова Ситония-…
Коммерческая 1 комнатав Сикея, Греция
Коммерческая 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 250,000
На втором "пальце" полуострова Халкидики продаётся профессиональное помещение на цокольном э…
Коммерческая 1 комнатав Сикея, Греция
Коммерческая 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
В живописном месте на Ситонии продается здание на участке 1600кв.м.Здание делится на 3 этажа…
Коммерческая 1 комнатав Сикея, Греция
Коммерческая 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 180,000
Продается постройка под магазин площадью 150 кв.м. этаж и 150 кв.м. подвальное помещение.Удо…
Отель 30 комнатв Сикея, Греция
Отель 30 комнат
Сикея, Греция
30 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается гостиница площадью 1.780 кв.м на земельном участке 8.382 кв.м. на полуострове Сито…
Коммерческая 1 комнатав Сикея, Греция
Коммерческая 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 345,000
Эксклюзивное инвестиционное предложение от компании Grekodom Development!Трёхэтажное здание …
Коммерческая 1 комнатав Сикея, Греция
Коммерческая 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается бизнес площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
Отель 3 спальнив Сикея, Греция
Отель 3 спальни
Сикея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
На продажу выставлена мини-гостиница, состоящая из 5 одинаковых таунхаусов, расположенная в …
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