Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция

Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Греции

рестораны
1
отели
1269
офисы
52
производственные здания
80
инвестиционная недвижимость
32
склады
52
магазины
28
другое
6
321 объект найдено
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
600 м²
€ 1,100,000
Предлагается на продажу комплекс из 10 квартир с общим бассейном в Коккини Хани, Херсониссос…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
270 м²
€ 650,000
Предлагаются к продаже две квартиры в Ханье, Крит. Площадь каждой квартиры составляет 135 кв…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
850 м²
€ 3,000,000
Предлагается на продажу, бизнес в Элунде Айос Николаос. Бизнес площадью 850м2 на участке пло…
Отельв Македонии и Фракии, Греция
Отель
Македонии и Фракии, Греция
360 м²
€ 850,000
Продается здание площадью 360 кв м, построенное на участке 2500 кв. Здание состоит из 5 таун…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
1 000 м²
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
750 м²
€ 10,700,000
Продается комплекс вилл и двух студий в регионе Ираклиона на Крите. Комплекс состоит из 2х в…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
280 м²
€ 1,900,000
Продается комплекс вилл общей площадью в 280 кв.м на в регионе Ханья, на Крите. Весь проект …
Коммерческаяв Греция, Греция
Коммерческая
Греция, Греция
1 000 м²
€ 2,900,000
Предлагается на продажу кемпинг на острове Эвия, недалеко от пляжа Агиа Анна в северной част…
Отельв Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
385 м²
€ 600,000
Предлагается на продажуАпарт-отель площадью 385 кв.м в Сидари на севере острова Корфу. Этот …
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
745 м²
€ 4,000,000
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость 745 кв.м. на Крите. Недвижимость имеет трад…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
320 м²
€ 907,000
Продается бизнес площадью 320 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
Отельв Македонии и Фракии, Греция
Отель
Македонии и Фракии, Греция
1 680 м²
€ 4,250,000
Продается отель площадью 1680 кв.м в одномиз самых популярных туристических районов п-ова Ха…
Отельв Греция, Греция
Отель
Греция, Греция
698 м²
€ 3,500,000
На продажу выставлен апарт-отель с бассейном в одном из самых популярных поселков на Ситонии…
Отельв Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
280 м²
€ 800,000
Продается отель площадью 280 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
830 м²
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
345 м²
€ 1,200,000
Продается бизнес на участке площадью 6 300 кв.м. на котором построены 3 виллы. Каждая вилла …
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
255 м²
€ 1,100,000
Продается бизнес на участке площадью 3 000 кв.м. на котором построены 3 виллы. Каждая вилла …
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
600 м²
€ 600,000
Продается бизнес общей площадью 800 кв.м, состоящий из комплекса из 11 апартаментов, а также…
Коммерческаяв Македонии и Фракии, Греция
Коммерческая
Македонии и Фракии, Греция
280 м²
€ 1,100,000
Продается бизнес площадью 280 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Бизнес имеет…
Отельв Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
1 000 м²
€ 1,350,000
Отель расположен в районе Агиос Георгиос Аргирадон на юго-западе острова и имеет в общей сло…
Отель 12 спаленв периферия Крит, Греция
Отель 12 спален
периферия Крит, Греция
455 м²
€ 945,000
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
500 м²
€ 650,000
Продаеться Отель в Сталиде, всего в 100 метрах от моря.Отель состоит из 2 зданий. В первом з…
Отельв Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
550 м²
€ 1,700,000
В одном из самых красивых мест острова Корфу, в деревне под названием Айос Гордиос, на прода…
Отельв Греция, Греция
Отель
Греция, Греция
500 м²
€ 2,750,000
Мини-отель состоит из 11 апартаментов. Первый этаж: 3 апартамента (1 спальная комната, гости…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
400 м²
€ 1,100,000
Продается небольшой отель в Кало Хорио, Ласити.Отличное расположение, очень легкий доступ с …
Отель 16 спаленв Греция, Греция
Отель 16 спален
Греция, Греция
400 м²
€ 1,100,000
Продается отель площадью 400 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Отель располо…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
€ 3,800,000
Продается комплекс из 3 роскошных вилл рядом с Агиос Николаос.Каждая вилла состоит из 3 спал…
Отельв Греция, Греция
Отель
Греция, Греция
1 500 м²
€ 3,800,000
Отель располагается в курортном городе Эдипсос, северной части Эвии. Город известен своими м…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
750 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс на острове Крит, площадью 750 кв.м.на общей плащя…
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
650 м²
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 650 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…

Регионы с недвижимостью на продажу

в Kavala Prefecture
в Кавала
в Фессалии и Центральной Греции
в Municipality of Piraeus
в Пирей
в The Municipality of Sithonia
в Thessaloniki Municipal Unit
в District of Agios Nikolaos
в Municipality of Larissa
в Лариса
в Касандрия
в Полийирос
в Ханья
в Никити
в Лептокарья
в The municipality Nea Propontida
в Лимин-Херсонису
в Kordelio - Evosmos Municipality
в demos aristotele
в Municipality of Pylaia - Chortiatis

Параметры недвижимости в Греции

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти