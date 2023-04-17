Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Serres Municipality
  6. Ставрос

Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Ставрос, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Ставрос, Греция
Коммерческая 1 комната
Ставрос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается здание площадью 200 кв.м. с участком 200 кв.м. в Ставросе.Состоит из кафе-бара 75 …
Realting.com
Перейти