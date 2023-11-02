ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Спата
Other
Коммерческая недвижимость в Спата, Греция
коммерческая недвижимость
4
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 4 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Палиури, Греция
4
4
Роскошные виллы 300 м2 с большим бассейном, бесконечным панорамным видом на море и ухоженным…
€674,579
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
1 100 м²
1
Продается коммерческое помещение состоящее из: Подвал: 100 м2Первый этаж: 700 м2Лофт: 300 м2
€1,99 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Крит, Греция
1 200 м²
Предлагается на продажу отель площадью 1200 кв.мна острове Крит. Отель имеет 17 квартир от 3…
€2,18 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
800 м²
Продается трехэтажное здание, состоящее из 4 квартир, в престижном приморском районе Афин, В…
€2,58 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Греция
469 м²
На продажу выставлено половина четырех этажных апартаментов, состоящих из семи комнат. Апарт…
€2,28 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Греция
600 м²
Предлагается на продажу трёхэтажное здание общей площадью 600 кв.м в курортном посёлке полуо…
€1,39 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Portaria, Греция
1
830 м²
1
Продается четырехзвездочная гостиница в поселке Портарья, Пилио. Гостиница расположена в цен…
€1,29 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
Το κτίριο είναι κατασκευής του 2011 από ιδιώτη χρησιμοποιώντας υλικά εξαιρετικής ποιότητας.Τ…
€330,789
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
1
310 м²
1
Продается бизнес площадью 310 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижи…
€368,689
Рекомендовать
Коммерческая
Греция
700 м²
Продается бизнес, примерная квадратура земельного участка 1000 кв.м, площадь застройки 700 к…
€1,98 млн
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 650 м²
Продается бизнес площадью 1650 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается с мебелью…
€842,830
Рекомендовать
Отель 25 комнат с мебелью, с охраной, с камином
Nauplion, Греция
25
1
1 100 м²
Код недвижимости: 1481 - ПРОДАЕТСЯ 25 мест, Отель общей площадью 1100 кв.м, 2 уровня Lerna M…
Цена по запросу
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL