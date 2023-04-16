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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Спата, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Pikermi, Греция
Коммерческая 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 745,000
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
Realting.com
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