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Купить коммерческую недвижимость в Спата, Греция

4 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Pikermi, Греция
Коммерческая 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,000,000
Помещение находится в районе Спата. На участке 4.750 кв.м. построено помещение 1.748 кв.м. с…
Коммерческая 1 комнатав Спата, Греция
Коммерческая 1 комната
Спата, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 367,000
Предлагается на продажу здание для коммерческого использования, общей площадью в 850 кв.м. в…
Коммерческая 1 комнатав Pikermi, Греция
Коммерческая 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 745,000
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
Коммерческая 1 комнатав Pikermi, Греция
Коммерческая 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,750,000
Предалагается на продажу трехэтажное здание, которое расположено в районе Пикерми. Здание со…
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