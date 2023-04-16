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Купить отель с видом на горы в South Pilio Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Отель 1 комнатав South Pilio Municipality, Греция
Отель 1 комната
South Pilio Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагаем Вашему вниманию гостиницу на стадии строительства, которая находится в курортном …
Отель 1 комнатав Koropi, Греция
Отель 1 комната
Koropi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 860,000
Продается гостиница расположенная в туристическом поселке региона Пелион. Трехэтажная гостин…

Параметры недвижимости в South Pilio Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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