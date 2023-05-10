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Коммерческая недвижимость с бассейном в периферия Южные Эгейские острова, Греция

Municipality of Rhodes
26
Родос
25
Municipality of Mykonos
10
Миконос
7
Municipality of Andros
6
Municipality of Thira
5
demos lerou
3
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
3
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7 объектов найдено
Отель 39 комнат в Agia Paraskevi, Греция
Отель 39 комнат
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 39
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Pylonas, Греция
Коммерческая 1 комната
Pylonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 4,250,000
Отель 1 комната в Agios Stefanos, Греция
Отель 1 комната
Agios Stefanos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 26,600,000
Отель 1 комната в Перисса, Греция
Отель 1 комната
Перисса, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Отель 84 комнаты в Фалираки, Греция
Отель 84 комнаты
Фалираки, Греция
Комнаты 84
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Коммерческая 1 комната в Plintri, Греция
Коммерческая 1 комната
Plintri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,400,000
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