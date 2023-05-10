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Производственные здания в периферия Южные Эгейские острова, Греция

Municipality of Andros
3
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4 объекта найдено
Производство в Zaganiaris, Греция
Производство
Zaganiaris, Греция
Площадь 10 141 м²
€ 85,000
Производство в Zaganiaris, Греция
Производство
Zaganiaris, Греция
Площадь 10 000 м²
€ 100,000
Производство в Андрос, Греция
Производство
Андрос, Греция
Площадь 13 840 м²
€ 260,000
Производство в Tripotamos, Греция
Производство
Tripotamos, Греция
Площадь 6 030 м²
€ 130,000
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