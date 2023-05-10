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Realting.com
Греция
Эгейских островов
периферия Южные Эгейские острова
Коммерческая недвижимость в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Municipality of Rhodes
26
Родос
25
Municipality of Mykonos
10
Миконос
7
Municipality of Andros
6
Municipality of Thira
5
demos lerou
3
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
3
Municipality of Tinos
3
Thira Municipal Unit
3
Айия-Марина
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61 объект найдено
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Коммерческая 1 комната
Alinda, Греция
1
1
€ 1,786,000
Коммерческая 1 комната
Alinda, Греция
1
1
€ 1,230,000
Коммерческая 1 комната
Batsi, Греция
1
2
€ 430,000
Коммерческая 1 комната
Karavostasis, Греция
1
1
€ 1,050,000
Коммерческая 1 комната
Plintri, Греция
1
1
€ 3,520,000
Отель 12 спален
Фолос, Греция
12
10
370 м²
€ 1,800,000
Отель 6 спален
Ornos, Греция
6
530 м²
€ 2,500,000
Производство
Zaganiaris, Греция
10 000 м²
€ 100,000
Производство
Zaganiaris, Греция
10 141 м²
€ 85,000
Производство
Tripotamos, Греция
6 030 м²
€ 130,000
Производство
Андрос, Греция
13 840 м²
€ 260,000
Коммерческая 1 комната
Ано-Мера, Греция
1
1
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната
Amonaklios, Греция
1
1
Цена по запросу
Отель 39 комнат
Agia Paraskevi, Греция
39
1
Цена по запросу
Отель 1 комната
Episkopi Gonias, Греция
1
2
€ 3,500,000
Коммерческая 1 комната
Pylonas, Греция
1
2
€ 4,250,000
Отель 1 комната
Pollonia, Греция
1
1
€ 2,000,000
Коммерческая 1 комната
Ано-Мера, Греция
1
1
€ 4,250,000
Коммерческая 1 комната
Municipality of Kasos, Греция
1
1
€ 500,000
Коммерческая 1 комната
Критика, Греция
1
1
€ 360,000
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
€ 420,000
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
€ 1,600,000
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
€ 370,000
Коммерческая 1 комната
Лардос, Греция
1
1
€ 770,000
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
€ 1,100,000
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
€ 1,450,000
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
€ 2,900,000
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
€ 1,500,000
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
€ 850,000
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
€ 800,000
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