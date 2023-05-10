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Коммерческая недвижимость в периферия Южные Эгейские острова, Греция

Municipality of Rhodes
26
Родос
25
Municipality of Mykonos
10
Миконос
7
Municipality of Andros
6
Municipality of Thira
5
demos lerou
3
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
3
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61 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Alinda, Греция
Коммерческая 1 комната
Alinda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,786,000
Коммерческая 1 комната в Alinda, Греция
Коммерческая 1 комната
Alinda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,230,000
Коммерческая 1 комната в Batsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Batsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 430,000
Коммерческая 1 комната в Karavostasis, Греция
Коммерческая 1 комната
Karavostasis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,050,000
Коммерческая 1 комната в Plintri, Греция
Коммерческая 1 комната
Plintri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,520,000
Отель 12 спален в Фолос, Греция
Отель 12 спален
Фолос, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 370 м²
€ 1,800,000
Отель 6 спален в Ornos, Греция
Отель 6 спален
Ornos, Греция
Количество спален 6
Площадь 530 м²
€ 2,500,000
Производство в Zaganiaris, Греция
Производство
Zaganiaris, Греция
Площадь 10 000 м²
€ 100,000
Производство в Zaganiaris, Греция
Производство
Zaganiaris, Греция
Площадь 10 141 м²
€ 85,000
Производство в Tripotamos, Греция
Производство
Tripotamos, Греция
Площадь 6 030 м²
€ 130,000
Производство в Андрос, Греция
Производство
Андрос, Греция
Площадь 13 840 м²
€ 260,000
Коммерческая 1 комната в Ано-Мера, Греция
Коммерческая 1 комната
Ано-Мера, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Amonaklios, Греция
Коммерческая 1 комната
Amonaklios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Отель 39 комнат в Agia Paraskevi, Греция
Отель 39 комнат
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 39
Количество этажей 1
Цена по запросу
Отель 1 комната в Episkopi Gonias, Греция
Отель 1 комната
Episkopi Gonias, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 3,500,000
Коммерческая 1 комната в Pylonas, Греция
Коммерческая 1 комната
Pylonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 4,250,000
Отель 1 комната в Pollonia, Греция
Отель 1 комната
Pollonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Коммерческая 1 комната в Ано-Мера, Греция
Коммерческая 1 комната
Ано-Мера, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,250,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Kasos, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Kasos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Коммерческая 1 комната в Критика, Греция
Коммерческая 1 комната
Критика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 360,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 420,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 370,000
Коммерческая 1 комната в Лардос, Греция
Коммерческая 1 комната
Лардос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 770,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,450,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,900,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 850,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 800,000
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