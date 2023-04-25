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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Суда, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Суда, Греция
Коммерческая 1 комната
Суда, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается бизнес состоящий из 6 квартир и 2 двухуровневых квартир. На первый этаж расположен…
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