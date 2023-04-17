Купить отель в Skiathos Municipality, Греция

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Скиатос
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1 объект найдено
Отель 7 спаленв Скиатос, Греция
Отель 7 спален
Скиатос, Греция
6 ванных комнат 183 м²
€ 790,000
Код недвижимости: 1472 - ПРОДАЕТСЯ 7 Пространства, Отель общей площадью 183 кв.м, уровни 2 S…

Параметры недвижимости в Skiathos Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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