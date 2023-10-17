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Коммерческая недвижимость в Скиатос, Греция

1 объект найдено
Отель 7 спален в Скиатос, Греция
Отель 7 спален
Скиатос, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 183 м²
Код недвижимости: 1472 - ПРОДАЕТСЯ 7 Пространства, Отель общей площадью 183 кв.м, уровни 2 S…
€790,000
Realting.com
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