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Коммерческая недвижимость в Сития, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 7 спален в Сития, Греция
Коммерческая 7 спален
Сития, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается Бизнес площадью 300 кв.м на острове Крит. Объект расположен на 4 уровнях. Первый у…
Коммерческая 1 комната в Сития, Греция
Коммерческая 1 комната
Сития, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается бизнес площадью 400 кв.м на острове Крит. Бизнес имеет угловое расположение. Из ок…
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