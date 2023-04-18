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Купить коммерческую недвижимость в Simantra, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Agios Pantelimonas, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Pantelimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается коммерческое помещение площадью 600 кв.м. на полуострове Халкидики. К помещению пр…
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