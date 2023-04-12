Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Магазины

Купить магазин с видом на горы в Греции

коммерческая недвижимость
4366
рестораны
1
отели
1269
офисы
52
производственные здания
80
инвестиционная недвижимость
32
склады
52
другое
6
Магазин В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
€ 448,079
Продается гостиница площадью 300 кв.м в одном из туристических поселков, расположенных у под…
Коммерческая 1 комнатав Неа-Потидея, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 64,723
Продается бизнес площадью 118 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Бизнес имеет…
Инвестиционная 8 комнатв периферия Пелопоннес, Греция
Инвестиционная 8 комнат
периферия Пелопоннес, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат 400 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 11119 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 8 спален, Дом общей площадью 400 кв.…
Инвестиционная 1 спальняв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
€ 13,000
Center ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 Кухня 1 WC Площадь: 160 m2, Цоколь этаж, …
Отель 28 спаленв Polychrono, Греция
Отель 28 спален
Polychrono, Греция
28 ванных комнат 800 м²
€ 3,872,507
Код недвижимости: 4 -684 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Паллини Полихроно за € 4.000.000. Это 800 кв. О…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 000 м²
€ 547,652
Три этажа уникальнойкоммерческой недвижемости, рассположенной в центре города Салоники. Обши…
Производствов Палиури, Греция
Производство
Палиури, Греция
18 760 м²
€ 1,166,314
Коммерческая 1 комнатав Неа-Муданья, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Муданья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 537,695
Продается бизнес площадью 480 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 1 комнатав Analipsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Analipsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 169,274
Продается бизнес площадью 200 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 12 спаленв Polychrono, Греция
Коммерческая 12 спален
Polychrono, Греция
12 ванных комнат 970 м²
€ 1,457,892
Код недвижимости: 4-685 - Здание для продажи в Паллини Полихроно для € 1.500.000. Это 970 кв…
Коммерческая 7 спаленв Ханья, Греция
Коммерческая 7 спален
Ханья, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 667,140
Продается здание площадью 260 кв.м в районе Неа-Хора города Ханья. Здание построено на участ…
Отель 15 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается небольшой отель в Кало Хорио, Ласити.Отличное расположение, очень легкий доступ с …

Регионы с недвижимостью на продажу

в Крит
в demos kassandras
в Municipality of Thessaloniki
в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
в Салоники
в District of Heraklion
в Ираклион
в demos kerkyras
в Корфу
в Катерини
в Эгейских островов
в Kavala Prefecture
в Кавала
в Фессалии и Центральной Греции
в Municipality of Piraeus
в Пирей
в The Municipality of Sithonia
в Thessaloniki Municipal Unit
в District of Agios Nikolaos
в Municipality of Larissa

Параметры недвижимости в Греции

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти