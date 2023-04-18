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Купить отель с видом на горы в Sfakia Municipality, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Kares Askyfou, Греция
Отель 1 комната
Kares Askyfou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс на острове Крит, площадью 750 кв.м.на общей плащя…

Параметры недвижимости в Sfakia Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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