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Коммерческая недвижимость в Sfakia Municipality, Греция

1 объект найдено
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Kares Askyfou, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Kares Askyfou, Греция
Комнаты 1
Площадь 750 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс на острове Крит, площадью 750 кв.м.на общей плащя…
€2,20 млн
Realting.com
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