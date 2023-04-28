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Коммерческая недвижимость в Сервия, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Сервия, Греция
Коммерческая 1 комната
Сервия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 70,000
Продается здание, состоящее из железобетонного каркаса научастке 3422 кв.м, расположенное в …
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