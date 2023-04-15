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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Сере, Греция

Аспровалта
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Ставрос
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2 объекта найдено
Отель 12 комнатв Аспровалта, Греция
Отель 12 комнат
Аспровалта, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 3
€ 650,000
Продаются арендуемые комнаты в Аспровальте общей площадью 255 кв.м. Первый этаж состоит из 5…
Коммерческая 1 комнатав Ставрос, Греция
Коммерческая 1 комната
Ставрос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается здание площадью 200 кв.м. с участком 200 кв.м. в Ставросе.Состоит из кафе-бара 75 …

Параметры недвижимости в Сере, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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