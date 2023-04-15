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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Сере, Греция

Аспровалта
2
Ставрос
1
1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Kato Christos, Греция
Коммерческая 1 комната
Kato Christos, Греция
1 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 450,000
Продается бизнес площадью 840 кв.м в Серресе. Из окон открывается великолепный вид на горы, …

Параметры недвижимости в Сере, Греция

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