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Купить отель с видом на море в Сере, Греция

Аспровалта
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1 объект найдено
Отель 12 комнатв Аспровалта, Греция
Отель 12 комнат
Аспровалта, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 3
€ 650,000
Продаются арендуемые комнаты в Аспровальте общей площадью 255 кв.м. Первый этаж состоит из 5…

Параметры недвижимости в Сере, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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