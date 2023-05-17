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Коммерческая недвижимость с видом на море в периферийная единица Серре, Греция

Serres Municipality
7
Сере
7
2 объекта найдено
Отель 12 комнат в Аспровалта, Греция
Отель 12 комнат
Аспровалта, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 3
€ 650,000
Продаются арендуемые комнаты в Аспровальте общей площадью 255 кв.м. Первый этаж состоит из 5…
Коммерческая 1 комната в Ставрос, Греция
Коммерческая 1 комната
Ставрос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 490,000
Продается здание площадью 200 кв.м. с участком 200 кв.м. в Ставросе.Состоит из кафе-бара 75 …
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