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Коммерческая недвижимость с видом на горы в периферийная единица Серре, Греция

Serres Municipality
7
Сере
7
2 объекта найдено
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 840 м²
€ 450,000
Продается бизнес площадью 840 кв.м в Серресе. Из окон открывается великолепный вид на горы, …
Коммерческая 1 комната в Kato Christos, Греция
Коммерческая 1 комната
Kato Christos, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 450,000
Продается бизнес площадью 840 кв.м в Серресе. Из окон открывается великолепный вид на горы, …
Realting.com
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