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Отели с видом на море в периферийная единица Серре, Греция

Serres Municipality
3
Сере
3
Отель В архив
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1 объект найдено
Отель 12 комнат в Аспровалта, Греция
Отель 12 комнат
Аспровалта, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 3
€ 650,000
Продаются арендуемые комнаты в Аспровальте общей площадью 255 кв.м. Первый этаж состоит из 5…
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