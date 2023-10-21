ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Serres Municipality
Офисы
Продажа офисных помещений в Serres Municipality, Греция
коммерческая недвижимость
7
отели
3
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
240 м²
Продается помещение площадью 120 кв.м + 120 кв.м на цокольном этаже в горном поселке Пиерии.…
€297,572
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой
Municipality of Athens, Греция
550 м²
Продается бизнес площадью 550 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. Недвижимость…
€1,98 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на город
Municipality of Athens, Греция
730 м²
Предлагается на продажу 3-х этажное коммерческое здание в районе Глифада Объект состоит из :…
€2,58 млн
Рекомендовать
Отель 120 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Pefkochori, Греция
120
6 000 м²
-1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 140 WC Площадь: 6000 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, …
€11,61 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Крит, Греция
942 м²
Продается бизнес площадью 942 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. У объек…
€3,52 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
1
1
Предлагается на продажу земельный участок в городке Халкида на котором расположен коттедж 80…
€448,560
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Saronis, Греция
1
850 м²
1
Предлагается на продажу четырехэтажное коммерческое здание 850 кв м на участке 1300 кв м. На…
€4,98 млн
Рекомендовать
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2
60 м²
Store for sale in Kavala of Kavala Prefecture for 68.000€ (Listing No ΝΠ653). Another proper…
€68,000
Рекомендовать
Отель
Aspro, Греция
Этот небольшой отель на продажу в Ханье расположен в традиционной деревне Аспро, недалеко от…
€580,000
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном
Греция
750 м²
Предлагается на продажу бизнес, состоящий из трех вилл со своими бассейнами: Виллы по 216 кв…
€3,47 млн
Рекомендовать
Коммерческая с Panoramic, с Energy class Excluded, с With water power
Asprvrysi, Греция
3 500 м²
ID недвижимость. 58881 - Пиргиотика, земельный участок, который будет продаваться . Жилая пл…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой
Греция
5 700 м²
Продается бизнес площадью 5700 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на лес. У объек…
€2,98 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL