Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Serres Municipality
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Serres Municipality, Греция

коммерческая недвижимость
7
отели
3
Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 240 м²
Продается помещение площадью 120 кв.м + 120 кв.м на цокольном этаже в горном поселке Пиерии.…
€297,572
Коммерческая с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Площадь 550 м²
Продается бизнес площадью 550 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. Недвижимость…
€1,98 млн
Коммерческая с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Площадь 730 м²
Предлагается на продажу 3-х этажное коммерческое здание в районе Глифада Объект состоит из :…
€2,58 млн
Отель 120 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Pefkochori, Греция
Отель 120 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Pefkochori, Греция
Комнаты 120
Площадь 6 000 м²
Этаж -1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 140 WC Площадь: 6000 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, …
€11,61 млн
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с видом на горы в периферия Крит, Греция
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Крит, Греция
Площадь 942 м²
Продается бизнес площадью 942 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. У объек…
€3,52 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу земельный участок в городке Халкида на котором расположен коттедж 80…
€448,560
Коммерческая 1 комната с furnishings в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу четырехэтажное коммерческое здание 850 кв м на участке 1300 кв м. На…
€4,98 млн
Склад 2 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Store for sale in Kavala of Kavala Prefecture for 68.000€ (Listing No ΝΠ653). Another proper…
€68,000
Отель в Aspro, Греция
Отель
Aspro, Греция
Этот небольшой отель на продажу в Ханье расположен в традиционной деревне Аспро, недалеко от…
€580,000
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном в Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном
Греция
Площадь 750 м²
Предлагается на продажу бизнес, состоящий из трех вилл со своими бассейнами: Виллы по 216 кв…
€3,47 млн
Коммерческая с Panoramic, с Energy class Excluded, с With water power в Asprvrysi, Греция
Коммерческая с Panoramic, с Energy class Excluded, с With water power
Asprvrysi, Греция
Площадь 3 500 м²
ID недвижимость. 58881 - Пиргиотика, земельный участок, который будет продаваться . Жилая пл…
Цена по запросу
Коммерческая с парковкой в Греция
Коммерческая с парковкой
Греция
Площадь 5 700 м²
Продается бизнес площадью 5700 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на лес. У объек…
€2,98 млн
Realting.com
Перейти