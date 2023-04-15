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Купить отель в Serres Municipality, Греция

Сере
3
Аспровалта
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3 объекта найдено
Отель 1 комнатав Аспровалта, Греция
Отель 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается гостиница в популярном курортном поселке. На первом этаже расположено 4 студии. На…
Отель 20 комнатв Megali Volvi, Греция
Отель 20 комнат
Megali Volvi, Греция
20 Количество комнат Количество этажей 4
€ 700,000
Продается гостиница площадью 480 кв.м. недалеко от живописного города Салоники. Гостиница со…
Отель 12 комнатв Аспровалта, Греция
Отель 12 комнат
Аспровалта, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 3
€ 650,000
Продаются арендуемые комнаты в Аспровальте общей площадью 255 кв.м. Первый этаж состоит из 5…

Параметры недвижимости в Serres Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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